Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğu Anadolu'da 5 şehirde kar yağışı etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu'da 5 şehirde kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL

        Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor.

        Erzurum'da dün akşam hafif şekilde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, kenti yeniden beyaza bürüdü.

        Yol ve kaldırımlarda kar birikintilerinin oluştuğu kentte, ağaç ve bazı araçların üzeri karla kaplandı, sabah işe gitmek isteyen sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Şehrin bazı bölgelerinde yoldaki karlar nedeniyle uzun trafik kuyrukları oluştu.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

        Şenkaya ilçesinde de kar etkisini gösterdi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da etkili olan kar yağışıyla, kent merkezi beyaza büründü.

        Göle ilçesinde de yağan kar, yüksek kesimlerde yer yer tipi ve buzlanma neden oluyor.

        - Tunceli

        Tunceli’nin Ovacık, Hozat, Pülümür, Nazımiye ve Çemişgezek ilçelerinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Cadde ve sokakların beyaza büründüğü ilçelerde, ekipler sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yapıyor.

        İlçelerdeki köylerde besicilik yapan üreticiler de kar altından çıkardıkları yemlerle hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

        - Kars

        Kars'ta ise dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen şehir merkezinde belediye ekipleri çalışma başlattı.

        Kars-Digor kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar, ev iş yeri ve arabaların üzerinde biriken karları temizledi.

        Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Vatandaşlardan Serhat Yıldız, kar yağışının 2 gündür devam ettiğini belirterek, "Sabah her taraf beyaza büründü, biz de arabalarımızı temizliyoruz. İnşallah kar bereketli olur." dedi.

        - Ağrı

        Ağrı'da da dondurucu soğuklar yerini kara bıraktı.

        Kar yağışıyla cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?

        Benzer Haberler

        2 bin 500 rakımda voleybol heyecanı
        2 bin 500 rakımda voleybol heyecanı
        Antalya'dan kalkan uçak, yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a zorunlu ini...
        Antalya'dan kalkan uçak, yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a zorunlu ini...
        Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a i...
        Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a i...
        Erzurum'da refüjdeki ağaca çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da refüjdeki ağaca çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da renkli kış festivali
        Erzurum'da renkli kış festivali
        Erzurum ve çevresinde yaşatılan Türk gelenekleri ve kültürel unsurlar araşt...
        Erzurum ve çevresinde yaşatılan Türk gelenekleri ve kültürel unsurlar araşt...