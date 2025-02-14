Doğu Anadolu'da 5 şehirde kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da dün akşam hafif şekilde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, kenti yeniden beyaza bürüdü.

Yol ve kaldırımlarda kar birikintilerinin oluştuğu kentte, ağaç ve bazı araçların üzeri karla kaplandı, sabah işe gitmek isteyen sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Şehrin bazı bölgelerinde yoldaki karlar nedeniyle uzun trafik kuyrukları oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

Şenkaya ilçesinde de kar etkisini gösterdi.

- Ardahan

Ardahan'da da etkili olan kar yağışıyla, kent merkezi beyaza büründü.

Göle ilçesinde de yağan kar, yüksek kesimlerde yer yer tipi ve buzlanma neden oluyor.

- Tunceli

Tunceli’nin Ovacık, Hozat, Pülümür, Nazımiye ve Çemişgezek ilçelerinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü ilçelerde, ekipler sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yapıyor.

İlçelerdeki köylerde besicilik yapan üreticiler de kar altından çıkardıkları yemlerle hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

- Kars

Kars'ta ise dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen şehir merkezinde belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kars-Digor kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar, ev iş yeri ve arabaların üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.