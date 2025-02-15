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        GÜNCELLEME 2 - Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı

        Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmının kayak merkezinin kuzey pistine akmasında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 13:15 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:15
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        GÜNCELLEME 2 - Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı
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        Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmının kayak merkezinin kuzey pistine akmasında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

        Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düştü.

        Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı.

        Bu anlar, bölgedeki bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.

        Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.

        Çığın düştüğü alanın kayak yapmaya kapalı bir bölge olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Ekiplerimiz çalışıyor. Her ihtimali göz önünde bulundurarak gözden kaçan bir şey ya da çığın altında kalan herhangi bir kişi var mı diye çalışma yapıyoruz. Bir yandan da hızlıca akan karların temizlenmesine başlayacağız. Her hangi bir sorun yok." dedi.

        - "Kayak merkezinde pistlerde herhangi bir sorun ve risk yok"

        Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Burası kayak yapmaya elverişli değil, kayağa kapalı bir alan. Kayak merkezinde pistlerimizde çığ riskine karşı kontrollü patlatmalar yapılıyor. Tabancalar var, onlarla gerekli çalışmalar yapılıyor. Kayak merkezinde pistlerde herhangi bir sorun ve risk yok. Vatandaşlarımız güvenle kayabilir. Ancak kayak yapılmasına izin vermediğimiz yerlerde bu tür hadiseler zaman zaman olabiliyor."

        Kayak merkezine ilişkin daha önce alınan kararları hatırlatan Vali Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Kayakseverlerden istirhamım kayağa kapalı alanlarda herhangi bir şekilde kayak ve snowboard yapmamalarıdır. Dolayısıyla aldığımız kararlara riayet etmelerini istirham ediyorum. Çığın meydana geldiği yer vadi. Biz nerelerde kayak yapılması nerelerde yapılmaması gerektiğiyle ilgili bir genelge çıkarmıştık. Dolayısıyla kayak yapılabilecek 78 kilometre uzunluğunda pist alanımız var. Buralarda güvenle kayak yapılabilir. Onun dışındaki yasak alanlarla ilgili levhalar var. Vatandaşlarımız buna riayet ettikleri takdirde herhangi bir sorun olmaz."

        - Büyükşehir Belediyesinin açıklaması

        Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kontrolsüz bir şekilde çığ gelme ihtimali 15 Şubat'ta sabah saatlerinde gazex sistemi (çığ öldürme) ile bertaraf edilen pist dışı alana (yasaklı bölge) giriş yapan kayakçı ve snowboardcuların vadiyi kesmesi sonucu meydana gelen kar akması (çığ) hadisesinde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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