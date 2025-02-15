Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli erin cenazesi Erzurum'da defnedildi
Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi memleketi Erzurum'da toprağa verildi.
Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi memleketi Erzurum'da toprağa verildi.
Şırnak-Erzurum seferini yapan yolcu otobüsünün 13 Şubat'ta Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın (28) cenazesi otopsinin ardından memleketi Erzurum'a getirildi.
Kaya için Pasinler ilçesi Alvarlı Mahalle Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan namazın ardından okunan dualarla Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.
Cenazeye, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Kaya'nın yakınları ve mahalleli katıldı.
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