Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli erin cenazesi Erzurum'da defnedildi

        Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli erin cenazesi Erzurum'da defnedildi
        ABONE OL

        Bingöl'de otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

        Şırnak-Erzurum seferini yapan yolcu otobüsünün 13 Şubat'ta Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın (28) cenazesi otopsinin ardından memleketi Erzurum'a getirildi.

        Kaya için Pasinler ilçesi Alvarlı Mahalle Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

        Kılınan namazın ardından okunan dualarla Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.

        Cenazeye, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Kaya'nın yakınları ve mahalleli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?

        Benzer Haberler

        Palandöken Dağı'nda yasaklı bölgede kayak yapıp çığa neden olanlara ceza
        Palandöken Dağı'nda yasaklı bölgede kayak yapıp çığa neden olanlara ceza
        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (4)
        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (4)
        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (3)
        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (3)
        GÜNCELLEME 2 - Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin...
        GÜNCELLEME 2 - Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin...
        GÜNCELLEME - Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin ku...
        GÜNCELLEME - Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin ku...
        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (2)
        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (2)