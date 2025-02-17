Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı" sona erdi

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Erzurum'da düzenlenen ve 140'a yakın kız üniversite öğrencisinin katıldığı "Kış Sporları Kampı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı" sona erdi
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Erzurum'da düzenlenen ve 140'a yakın kız üniversite öğrencisinin katıldığı "Kış Sporları Kampı" sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9. Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenen etkinlikte, yurtlarda kalan kız öğrenciler; curling, kayak, buz pateni gibi kış sporlarını deneyimledi.

        Kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen öğrenciler, şehrin yöresel lezzetlerini de tadıp dolu dolu bir hafta geçirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kampın başarıyla tamamlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "İlimizde bir hafta boyuncu diğer illerden gelen kız öğrencilerimizi çok iyi ağırladık. Kendilerine 5 yıldızlı otel konforu sunduk. Kayak ve kış sporlarını öğrettik. Kadim şehir Erzurum'u kendilerine tanıttık. Dadaş unvanının taşıdığı tüm karakteristik özelliklerden kızlarımıza bahsettik. Onların mutlu olması ve şehrimizden mutlu ayrılması bizleri gururlandırmıştır. Kendilerini tekrar ilimizde görmek ümidiyle ilimiz hakkındaki görüş ve düşünceleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kong...
        AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kong...
        Erzurum'da donmak üzereyken bulunan kediler polis merkezinin maskotu oldu
        Erzurum'da donmak üzereyken bulunan kediler polis merkezinin maskotu oldu
        'Pala berber', 60 yıldır kesmediği 1 metrelik bıyığı ile ilçenin tanıtımını...
        'Pala berber', 60 yıldır kesmediği 1 metrelik bıyığı ile ilçenin tanıtımını...
        Erzurum'da kar üstünde mahalli at yarışı
        Erzurum'da kar üstünde mahalli at yarışı
        Erzurum'da EİT 2025 kapsamında düzenlenen yarışmada atlar kar üstünde yarış...
        Erzurum'da EİT 2025 kapsamında düzenlenen yarışmada atlar kar üstünde yarış...
        Öğretmenler kediler için yuva yapıyor
        Öğretmenler kediler için yuva yapıyor