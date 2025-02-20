Doğu Anadolu'da 6 ilde 2 bin 637 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 637 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da 6 ilde etkili olmaya başlayan ve etkisini sürdüren kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bu kapsamda Erzurum'da kar ve tipi sebebiyle il genelinde 1403 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Ardahan'da 119, Tunceli'de 255, Kars'ta 100, Ağrı'da 303 ve Erzincan'da 457 köy yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışması yürütüyor.