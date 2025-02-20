Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğu Anadolu'da 6 ilde 2 bin 637 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 637 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu'da 6 ilde 2 bin 637 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL

        Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 637 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Doğu Anadolu'da 6 ilde etkili olmaya başlayan ve etkisini sürdüren kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Bu kapsamda Erzurum'da kar ve tipi sebebiyle il genelinde 1403 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Ardahan'da 119, Tunceli'de 255, Kars'ta 100, Ağrı'da 303 ve Erzincan'da 457 köy yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret

        Benzer Haberler

        Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı devam ediyor
        Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı devam ediyor
        Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Türkiye'nin ilk ve tek kadın downhill skiing sporcusu Duru: İtalya'da kırık...
        Türkiye'nin ilk ve tek kadın downhill skiing sporcusu Duru: İtalya'da kırık...
        Erzurum'da serçe ve mavi baştankara kuşları, birlikte beslenirken görüntüle...
        Erzurum'da serçe ve mavi baştankara kuşları, birlikte beslenirken görüntüle...
        Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum'da 5 ilçede daha eğitime ara verildi
        Erzurum'da 5 ilçede daha eğitime ara verildi