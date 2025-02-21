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        Erzurum, UNESCO'nun "57. gastronomi şehri" olmaya aday

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'un dünyadaki 57'nci "gastronomi şehri" olması için yapılan başvuru, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:04
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        Erzurum, UNESCO'nun "57. gastronomi şehri" olmaya aday
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'un dünyadaki 57'nci "gastronomi şehri" olması için yapılan başvuru, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından kabul edildi.

        Dünyada 56 kentin bulunduğu UNESCO'nun "gastronomi şehri" listesinde, Türkiye'den Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar olmak üzere 3 şehir bulunuyor.

        Erzurum'un da buna dahil edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Müdürlüğü koordinatörlüğünde yaklaşık iki yıllık çalışma sonucu yapılan başvuru, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından kabul edildi.

        Komisyonun hazırlayacağı rapor, UNESCO Direktörlüğüne gönderilecek ve onay süreci beklenecek.

        Başvuru onaylanırsa Erzurum, UNESCO'nun dünyadaki 57'nci "gastronomi şehri" ilan edilecek. Şehrin kış sporlarında olduğu gibi yöresel lezzetlerde de adının duyurulması ve kente daha fazla turist çekilmesi hedefleniyor.

        - "Erzurum, ülkemizde en fazla tescilli ürünü olan üçüncü şehir"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, Erzurum'un, Saltuklu, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden birçok önemli tarihi eseri barındırdığını söyledi.

        Kentin bu tarihi birikimin yanında gastronomi alanında da çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

        "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında 'gastronomi şehri' olmak için müracaatlarımızı gerçekleştirerek lezzetlerimizi kayıt altına alıp taçlandırmak istiyoruz. Erzurum şu an gastronomi alanında ülkemizde en fazla tescilli ürünü olan üçüncü şehir. Hedefimiz birinci konuma çıkmak. Yemek lezzetleri ve damak tadı bakımından farklı lezzetlere sahibiz. Şimdi tescilini gerçekleştirdiğimiz 6 ürün daha oldu. Bunlar Erzurum bar ekibi kıyafeti, Erzurum sinisi, Erzurum tava ketesi, Erzurum ayak paça çorbası ve Erzurum göğermiş peynirli pidesi. İstiyoruz ki bunları kayıt altına alarak gelecek nesillere aktaralım. Kayıt altına alınmayan bir şey zamanla unutulur. Bugün var olan, geçmişten günümüze gelen bu gastronomi ve kültürel güzelliklerimizi kayıt altına alarak geleceğe taşımak istiyoruz."

        - "Kış tatili ile gastronomi birbirini tetiklediğinde turist sayısında büyük artış olacak"

        Erzurum'un Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) tarafından Turizm Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Sekmen, kış turizmiyle gastronomiyi birleştirerek şehre büyük katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Sekmen, "UNESCO listesine girebilirsek buraya kayak için gelenler, bu gastronomi lezzetlerini de tatmak isteyecekler. Ayrıca UNESCO listesinde olduğumuz zaman aynı şekilde bu gastronomi için gelenler aynı zamanda kayak da yapacaklar. Kış tatili ile gastronomi birbirini tetiklediğinde turist sayısında büyük bir artış olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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