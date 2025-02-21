GÜNCELLEME - Erzurum'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 37 kişi yaralandı

Horasan Kaymakamlığı ise sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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