Erzurum'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Horasan ilçesinde 2 şüphelinin köpek dövüştürdükleri anların videolarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıklarını tespit etti.

Erzurum'da köpek dövüştüren ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 2 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

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