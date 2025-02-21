Erzurum'da bilim insanı, 25 yılda 75 türü simge isimlerle literatüre kazandırdı

İLHAMİ ERKILIÇ - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Gültekin, 25 yılda yurt içi ve dışında doğada yaptığı araştırmalar sonucu keşfettiği 75 türü, yöre ve simge isimlerle bilim dünyasına kazandırdı.

Üniversitenin Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Kurucu Direktörü de olan Prof. Dr. Gültekin, 2000'li yıllardan itibaren hortumlu böcekler familyası (Curculionidae) üzerinde tür çeşitliliği ve sınıflandırma (taksonomik) araştırmaları yapıyor.

Gültekin ve bilim insanlarınca, özel ekipmanlarla yaz aylarında doğadan toplanan ve özenle muhafaza edilerek Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezine getirilen türler, burada mikroskop altında önce erkek-dişi gibi karakteristik özellikleri inceleniyor, ardından numuneler koleksiyona dönüştürülüyor.

Büyük örnekleri iğneleyip küçük örnekleri de karton kağıtlara yapıştıran bilim insanları, bunları en ileri seviyedeki görüntüleme ekipmanlarıyla makro çekimlerle dijital ortamda kaydedip bilimsel çalışmalarda kullanıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Gültekin, 25 yılda çoğu Türkiye'den olmak üzere keşfettiği 75 böcek türünü, yöre ve simge isimlerle literatüre kazandırdı.

Prof. Dr. Gültekin, AA muhabirine, 1997'de doktoraya başladığında Rusya Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü'nden alanında çok iyi uzman olan Dr. Sci. Boris Korotyaev'ın Erzurum'da bölümlerini ziyaret etmesiyle tanıştığını ve daha sonra beraber çalıştığını söyledi.

Bu süreçte Rusya Bilimler Akademisindeki birçok taksonomistle aynı ortamda, laboratuvarda ve müzede çalıştıklarını anlatan Gültekin, "Türkiye'de, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tür çeşitliliğini belirlemeye başladık ve o esnada birçok ince nüansı Korotyaev hoca bize öğretti, doktora tezimde bilim dünyası için 5 yeni tür tanımladık, 2001'de doktoramı böylece bitirdim." dedi.

Gültekin, taksonomistliğin yaşam biçimi olduğunu, türleri keşfedip tanımlamak ve bilime katkıda bulunmak isteğiyle doğada yıllarca araştırma yürüttüklerini ifade etti.