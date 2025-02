Erzurum'da coğrafi işaret alan 4 ürünün tescil belgeleri törenle teslim edildi

Erzurum'da Türk Patent ve Marka Kurumundan tescil alan Erzurum patates boranisi, Erzurum babaanne pastası, Erzurum kayısı kaysefesi ve Hınıs köftesinin tescil belgeleri törenle teslim edildi.

Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda "Coğrafi İşaret Tescil Töreni ve Coğrafi İşaretler ile Marka Tescil Süreçleri Semineri" düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, tescilli ürünlerin yerel ürünlerin taklit edilmesini önlediğini, üreticileri haksız rekabete karşı koruduğunu, tüketicilere kaliteli ve güvenilir ürünler sunduğunu söyledi.

Küreselleşen dünyada yerel değerlerin korunması ve uluslararası alanda tanıtılmasının giderek daha da önemli hale geldiğine dikkati çeken Çiftçi, "Bu anlamda Erzurum, tarihi mirası, doğal zenginlikleri ve köklü gelenekleriyle Anadolu'nun en güzide şehirlerinden bir tanesidir." dedi.

- "Konya ve Gaziantep'i geride bırakacağımıza inanıyorum"

Tescilli ürünlerin, sadece şehrin kimliğini yansıtan eşsiz değerler değil aynı zamanda ekonomik ve kültürel gücün de göstergesi olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu tesciller sayesinde yerel üreticilerimizin emeği korunmakta, Erzurum'un ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi sağlanmaktadır. Türkiye'de tescillenen coğrafi işaretli ürünler bakımından üçüncü sırada yer alan ilimiz, bu konumunu daha da ileri taşımak için çalışmalarını sürdürmektedir. İnşallah çalışmalar bu şekliyle giderse bizden önce yer alan Konya ve Gaziantep'i geride bırakacağımıza inanıyorum. Devletimiz, yerel kalkınmayı desteklemek, geleneksel üretimi yaşatmak ve kültürel mirası korumak adına coğrafi işaret teslim süreçlerine büyük önem vermektedir. Unutulmamalıdır ki coğrafi işaretli ürünler, sadece ekonomik bir değer taşımakla kalmaz, aynı zamanda turizm potansiyelimizi de arttırır.

Bugün yerli ve yabancı turistler, sadece şehrimizi gezmek ya da kayak yapmak için değil gastronomi lezzetlerimizi tatmak, el emeği ürünlerimizi görmek ve kültürel mirasımızı keşfetmek için de Erzurum'u tercih etmektedir. Coğrafi işaret tesciliyle taçlandırılan ürünlerimiz, şehrimizin turizmdeki yerini güçlendirecek ve Erzurum'un marka değerini artıracaktır."

"Çok zengin bir ülkeyiz. O kadar zengin bir ülkeyiz ki bugün 1690 tane toplam ülkemizdeki coğrafi tescilli ürünle dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Bu, gösteriyor ki gerçekten muazzam bir potansiyelimiz var ve bu potansiyelimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Dünya fikri mülkiyet verilerine göre de fikri mülkiyet konusunda da çok önemli bir mesafe katettik. Erzurum'un fikri mülkiyet konusundaki farkındalığının her geçen gün arttığını görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Patent başvuru sayısı 2002'de sadece 4 olan Erzurum'da bugün 836 patent, 231 olan marka başvurusu bugün 4 bin 917'ye, 296 olan tasarım başvurusu 1563'e yükselmiş durumda. Erzurum'da aynı zamanda 60 tane coğrafi tescilli ürünü bulunmakta. 2024'te patent başvuruları Türkiye'de 14. sırada, marka başvuruları 40. sırada, tasarım başvuruları 23. sırada, coğrafi işaret tescili sırasında ise Türkiye'de 3. olarak büyük başarılar imza atmış durumda.

"Bu topraklar, binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Erzurum, ticaret yollarının kesişim noktasında yer almış, kültürel birikimiyle de dikkat çekmiş önemli bir kadim şehirdir. Erzurum, tarih boyunca kervanların uğrak yeri olmuş, İpek Yolu üzerinde bulunan çok kıymetli bir şehir. İşte bugün de bu köklü mirasa sahip çıkarak Erzurum'un ticari ve kültür potansiyelini artırmanın gayreti içerisindeyiz. Erzurum, geleneksel değerlerine sahip çıkarak geleceğini de inşa etmeye adımlar atıyor, atmaya da devam edecek. Bu kapsamda bugün şehrimize özgü altı farklı ürünümüzün coğrafi işaret belgesini almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusunda bulunduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tescillediğimiz her ürünün Erzurum'un kadim kültürünün, mutfak sanatının ve el emeğinin dünyaya açılan kapısı olduğunu görüyoruz."

Türk Patent ve Marka Kurumu olarak şehrimizin her bir dinamiğiyle bir araya geliyor, ilgili konularda fikir alışverişi yapıyoruz. Şehirlerimizin sınai mülkiyet farkını arttırmayı önemsiyoruz. Kurumumuzun çalışma alanları olan patent, marka, tasarım ve coğrafi işaretler, toplumun her kesimini, her kurumu ilgilendiriyor."

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da Erzurum'un geçmişte medeniyetler başkenti olması dolayısıyla yöresel lezzetlerinin sınırının bulunmadığını, coğrafi tescilli ürünler serüvenine başladıkları zaman ilin 8 olan tescilli ürün sayısını 60'a çıkardıklarını ve gastronomi kenti haline geldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından coğrafi işaret alan Erzurum patates boranisi, Erzurum babaanne pastası, Erzurum kayısı kaysefesi ve Hınıs köftesinin tescil belgeleri takdim edildi.