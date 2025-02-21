Erzurum'da panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Erzurum'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Taha Dalmış'ın kullandığı resmi plakalı 25 LH 777 plakalı otomobil, Erzurum-Aşkale kara yolu 21. kilometresinde Tolga Coşkun yönetimindeki 25 AAK 092 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazada panelvan sürücüsü ile otomobildeki Palandöken Belediyesi Özel Kalem Müdürü Murat Ay ve Ahmet Sağlam yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Palandöken Belediyesi Özel Kalem Müdürümüz Murat Ay kardeşim ve kıymetli basın ekibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim kazanın üzüntüsünü derinden paylaşıyorum. Cenab-ı Allah'tan kendilerine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."