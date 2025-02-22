Erzurum'da sağlık çalışanları soğuk havaya rağmen Gazze için yürüdü

Erzurum'da sağlık çalışanları, dondurucu soğuğa rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 67'nci haftasında da sürdürdü.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Erzurum Şehir Hastanesinde görevli radyoloji teknikeri Yaşar İlbaş, grup adına yaptığı açıklamada, tarihi bir kırılma noktası yaşadıklarını ve herkesin boykot konusunda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

İsrail'e maddi ve manevi destek veren herkesin boykot edilmesi gerektiğini ifade eden İlbaş, "Soykırıma ortak olan kurumları, şirketleri, ürünleri, kişileri, ülkeleri boykot etmezsek zalimden ne farkımız kalır. Ümmetin on yıllardır içine düştüğü zillet hepimizce görülüyor. Fakat sızlanma zamanımız geçti. İslam aleminin iniltileri göğe yükseliyor. Ağlama zamanımız geçti. Şimdi ayağa kalkma ve bu utancı üzerimizden atma zamanı." diye konuştu.

İlbaş, gaflet içerisine düşüp yere düşürdükleri İslam sancağını tekrar kaldırma zamanı geldiğini dile getirerek "İmanımızı tazeleyerek tevhid çatısı altında birleşip, geçmiş zamandan teslim alarak gelecek zamanın burçlarına takma zamanı. 'Benden ne olur ki?' demeyi bırakıp elimizden geleni ardımıza koymadan ihlas ile çalışıp Allah'a tevekkül ettiğimizde bizden neler olacağını görme zamanı." ifadelerini kullandı.

Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için yapılan duayla sonra erdi.