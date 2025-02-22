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        Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 22:08 Güncelleme: 22.02.2025 - 22:12
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        Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Mete M'nin idaresindeki 27 ALK 09 plakalı hafif ticari araç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Ali Ravi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Kadir Ç'nin kullandığı 27 ALK 09 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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