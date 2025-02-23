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        Erzurumspor FK-Iğdır FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, "Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak istiyorduk. Yine de maç öncesindeki şartları ve rakibin gücünü göz önüne aldığımızda alınan 1 puan kötü sayılmaz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:55
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        Erzurumspor FK-Iğdır FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, "Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak istiyorduk. Yine de maç öncesindeki şartları ve rakibin gücünü göz önüne aldığımızda alınan 1 puan kötü sayılmaz." dedi.

        Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek, "Maç öncesine baktığımızda, rakibimizin çok zorlu bir ekip olduğunu biliyorduk. Hem sezon başında hem de devre arasında çok önemli ve çok sayıda transfer yaptılar. Rakibin zorluğunun yanı sıra maçtan önce 3 önemli oyuncumuz Sefa, Sylla ve Guram sakat, cezalı ya da hasta olduğu için kadroda yer alamadı. Ayrıca Furkan'ın son 5 gündür hiçbir antrenmana çıkamamış olması da bizim için dezavantajdı." diye konuştu.

        Rakibin isabetli şutu olmadığına dikkati çeken Kutlu, "Bizim de çok fazla pozisyonumuz vardı diyemem, 1-2 pozisyon yakaladık. Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak istiyorduk. Yine de maç öncesindeki şartları ve rakibin gücünü göz önüne aldığımızda alınan 1 puan kötü sayılmaz. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Boluspor maçını kazanıp, burada alamadığımız 3 puanı orada telafi etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Iğdır FK cephesi

        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise Erzurumspor FK'nin oyun stilini analiz ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

        "Ön alan baskısıyla başlayıp, oyunu orada kesip 9-7-11 numaralı oyuncularla baskı yaparak düşecek ikinci topları almak bizim için çok değerliydi. Oyuncu grubu gerçekten çok güzel reaksiyon gösterdi. İlk devrede ve ikinci devrede, duran toplar haricinde Erzurum takımını ceza sahamızın içine sokmadık. İlk devrede 1-2 pozisyonumuz vardı ama genel anlamda maçın başından sonuna kadar organize ve planladığımız gibi bir oyun oynadık. Maç öncesinde düşündüğümüzde, buradan alacağımız galibiyetin hem sıralama açısından hem de sonraki maçlarda göstereceğimiz reaksiyon açısından çok önemli olacağını biliyorduk. Üç puanı hedefleyerek geldik. Ancak oyuncu grubunun sahada verdiği mücadele ve emek sayesinde deplasmandan bu hava şartlarında ve saha koşullarında puanla dönmek çok kıymetliydi."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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