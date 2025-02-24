Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 161, Nemrut'ta 158, Kartepe'de 140, Kartalkaya'da 137, Hakkari'de 123, Konaklı'da 121, Ergan ve Uludağ'da 120, Sarıkamış'ta 118, Çambaşı'nda 112, Erciyes'te 105, Hesarek'te 94, Mersivan'da 81, Keltepe'de 80, Akdağ'da 72, Ilgaz'da 66, Davraz'da 59, Yıldız'da 50, Küpkıran'da 43, Yalnızçam'da 42, Gevaş Abalı'da 36, Kandilli'de 31, Murat Dağı'nda 25, Denizli'de 4 santimetre kaydedildi.

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