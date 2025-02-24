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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:52
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 161, Nemrut'ta 158, Kartepe'de 140, Kartalkaya'da 137, Hakkari'de 123, Konaklı'da 121, Ergan ve Uludağ'da 120, Sarıkamış'ta 118, Çambaşı'nda 112, Erciyes'te 105, Hesarek'te 94, Mersivan'da 81, Keltepe'de 80, Akdağ'da 72, Ilgaz'da 66, Davraz'da 59, Yıldız'da 50, Küpkıran'da 43, Yalnızçam'da 42, Gevaş Abalı'da 36, Kandilli'de 31, Murat Dağı'nda 25, Denizli'de 4 santimetre kaydedildi.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 24.02.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken ÇB -23 -17
        Nemrut S -21 -14
        Kartepe S -10 -2
        Kartalkaya S -17 -7
        Hakkari HKY -27 -14
        Konaklı ÇB -23 -15
        Uludağ S -13 -3
        Ergan KY -23 -13
        Sarıkamış S -26 -14
        Çambaşı YKY -19 -10
        Erciyes S -25 -12
        Hesarek S -21 -13
        Mersivan YKY -11 -8
        Keltepe KY -15 -8
        Akdağ YKY -16 -7
        Ilgaz KY -17 -9
        Davraz AB -17 -7
        Yıldız HKY -19 -9
        Küpkıran S -24 -12

        (YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, S: Soğuk, ÇB: Çok Bulutlu, AB: Az Bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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