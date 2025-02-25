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        Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, akarsuların yüzeyi buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:23
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        Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
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        Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, akarsuların yüzeyi buz tuttu.

        Gece sıcaklığın sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Şenkaya ilçesinde buzlanma meydana geldi, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. İlçede, soğuk hava nedeniyle akarsuların yüzeyi buz tuttu.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürdü.

        Kentte buzlanma meydana geldi, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Soğuk hava, Göle ilçesinde de buzlanmaya neden oldu.

        - Kars

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, doğal gaz bacaları dondu, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        Bazı vatandaşlar da soğuk havadan olumsuz etkilenen kuşları yemledi.

        Esnaf İskender Ertekin, "Kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Sibirya soğukları devam ediyor." dedi.

        - Ağrı

        Ağrı'da da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derece ölçüldüğü kentte, Murat Nehri ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

        İş yeri ve araç camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar araçlarının üstüne battaniye örttü.

        Mezarlıkta bulunan su deposu ve bina çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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