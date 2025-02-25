Erzurum'un karla kaplı dağlarında yaban keçileri ve kurt birlikte görüntülendi

İzlendiklerini fark eden yaban hayvanları, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kayalıklarda sürü halinde gezen keçiler ve bir kurt, dronla aynı karede görüntülendi.

İlçede karla kaplı dağlık alanlarda bir kurt ile dağın alt kısımlarında nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak yaban keçilerine rastlandı.

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