Erzurum'un karla kaplı dağlarında yaban keçileri ve kurt birlikte görüntülendi
Erzurum'un Oltu ilçesinin yüksek kesimlerinde, koruma altındaki yaban keçileri ve kurt, karla kaplı zirvede yiyecek ararken birlikte görüntülendi.
Erzurum'un Oltu ilçesinin yüksek kesimlerinde, koruma altındaki yaban keçileri ve kurt, karla kaplı zirvede yiyecek ararken birlikte görüntülendi.
İlçede karla kaplı dağlık alanlarda bir kurt ile dağın alt kısımlarında nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak yaban keçilerine rastlandı.
Kayalıklarda sürü halinde gezen keçiler ve bir kurt, dronla aynı karede görüntülendi.
İzlendiklerini fark eden yaban hayvanları, bir süre sonra gözden kayboldu.
Görüntüler, Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Doğanın sessiz sınavı, kurt ve keçiler aynı karede" başlığıyla paylaşıldı.
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