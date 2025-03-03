Erzurum Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye yardım yaptı

Aileler, bu kartlarla kentte belirlenen marketlerden gıda alışverişi yapabilecek. Ayrıca bazı ailelere de gıda kolisi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, ihtiyaç sahibi ailelere hediye kartları dağıtıldı.

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