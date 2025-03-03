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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye yardım yaptı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye ramazan yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:52
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye yardım yaptı
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye ramazan yardımında bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, ihtiyaç sahibi ailelere hediye kartları dağıtıldı.

        Aileler, bu kartlarla kentte belirlenen marketlerden gıda alışverişi yapabilecek. Ayrıca bazı ailelere de gıda kolisi dağıtıldı.

        Kentte toplam 10 bin kişiye ramazan yardımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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