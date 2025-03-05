Narman Belediyesi ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verecek
Narman Belediyesi, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar verecek.
Narman Belediyesi, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar verecek.
Belediye tarafından ilçedeki Kent Meydanı'nda kurulan çadırda, ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftarlık dağıtılıyor.
İftar sonrası vatandaşlar için meydanda, ilahi ve sohbet programları da düzenleniyor.
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