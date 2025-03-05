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        Narman Belediyesi ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verecek

        Narman Belediyesi, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:06 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:09
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        Narman Belediyesi ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verecek
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        Narman Belediyesi, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar verecek.

        Belediye tarafından ilçedeki Kent Meydanı'nda kurulan çadırda, ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftarlık dağıtılıyor.

        İftar sonrası vatandaşlar için meydanda, ilahi ve sohbet programları da düzenleniyor.

        Galeri
        Galeri

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