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        Erzurum'da 15 gündür haber alınamayan kişiye helikopterle ulaşıldı

        Erzurum'un Çat ilçesinde, yalnız yaşadığı mezrada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kişiye askeri helikopterle ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:47
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        Erzurum'da 15 gündür haber alınamayan kişiye helikopterle ulaşıldı
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        Erzurum'un Çat ilçesinde, yalnız yaşadığı mezrada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kişiye askeri helikopterle ulaşıldı.

        İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Işkınlı Mahallesi'ndeki Hırhal mezrasında yalnız yaşayan Ramazan B'den 15 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine harekete geçen jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri yolları kardan kapandığı için mahalleye ulaşamadı.

        Bunun üzerine bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki helikopter sevk edildi. Mezraya inen ekipler, evinde mahsur kalan Ramazan B'yi helikopterle tahliye etti.

        Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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