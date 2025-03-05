Basit yöntemlerle az katlı evler depreme dayanıklı hale getirilebilir

TEVHİD FURKAN NEHRİ - İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Yüksel, "Değişik dönemlerde inşa edilmiş yapıların, yapı kalitesi anlamında birbirinden farklılıkları olabilir ama özellikle az katlı ve daha geleneksel yöntemlerle üretilen yapıların güçlendirilmesine yönelik pek çok basit ve etkin, deneysel olarak kanıtlanmış yöntemler var." dedi.

Erzurum'da düzenlenen Deprem ve Beton Prefabrikasyon Teknolojisi Çalıştayı'na katılan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi ve İTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Yüksel, AA muhabirine, Deprem Haftası'nın farkındalık oluşturması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Yüksel, muhtemel zararların nasıl azaltılacağının Deprem Haftası gibi zamanlarda da gözden geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Mevcut yapı durumlarının gözden geçirilip muhtemel bir depremde zarar alması durumunda güçlendirme veya yenileme gibi çalışmaların planlanmış olması gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Pek çok belediye bu konu ile ilgili önceliklendirme veya mevcut yapı stokunu tam olarak sayısallaştırma ve öncelik oluşturma konusunda faaliyetler gösteriyor. Değişik dönemlerde inşa edilmiş yapıların, yapı kalitesi anlamında birbirinden farklılıkları olabilir ama özellikle az katlı ve daha geleneksel yöntemlerle üretilen yapıların güçlendirilmesine yönelik pek çok basit ve etkin, deneysel olarak kanıtlanmış yöntemler var." diye konuştu.

Prof. Dr. Yüksel, şöyle devam etti:

"Örneğin 1993 yılında yapılmış köyde iki katlı bir bina var. Yeter ki vatandaşa risk hatırlatılsın. Yapacağı çok büyük bir şey yok. Yapılacak şey, bir hasır donatı alıp küçük kaliteli beton ve yığma duvarın üzerinde incecik iki perde oluşturup, kalıp bile kurmadan beton sıvayla sıvaması. Bu basitlikte bir yapının rahat uyuyabileceği deprem güvenli bir yapıya dönüşmesi için yeterli. Bir başka örnekte kötü nitelikli betonarme binası var. İçerisine dayanımı çok yüksek olan pres tuğla nodüller oluşturma suretiyle buradaki depreme dayanıklılık kapasitesi yukarlara çıkıyor. Basit bir inşaat işi. Eli harç ve mala tutan herkesin yapabileceği bir iş, depreme karşı güvenli yaşamanızın sürecini oluşturabilir."