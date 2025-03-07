Erzurum'da işletmelere yönelik denetimler sürüyor

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik 28 Şubat-7 Mart tarihlerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde 415 işletmeden analize dayalı yapılan çalışmalarda 4 adet numune alındı. Olumsuzluk tespit edilen 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Tüketicilerden Alo 174 Gıda hattına gelen 8 ayrı başvurunun da değerlendirildiği belirtildi.