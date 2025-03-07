Erzurum'da işletmelere yönelik denetimler sürüyor
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik 28 Şubat-7 Mart tarihlerinde denetim yapıldı.
Denetimlerde 415 işletmeden analize dayalı yapılan çalışmalarda 4 adet numune alındı. Olumsuzluk tespit edilen 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.
Tüketicilerden Alo 174 Gıda hattına gelen 8 ayrı başvurunun da değerlendirildiği belirtildi.
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