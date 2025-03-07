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        YÖK Başkanı Erol Özvar, Erzurum'da gençlerle sahur yaptı

        Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum'da sahurda gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:58
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        YÖK Başkanı Erol Özvar, Erzurum'da gençlerle sahur yaptı
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        Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum'da sahurda gençlerle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Bölge Üniversiteleri Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a gelen YÖK Başkanı Özvar, beraberindeki YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ile kent merkezindeki Müceldili Konağı'nda gençlerle sahur yaptı.

        Sahur programına Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve öğretim görevlileri de katıldı.

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