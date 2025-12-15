Erzurum'da jandarma yılbaşından bu yana FETÖ üyeliği suçundan aranan 18 şüpheliyi yakaladı

Bu kapsamda, 1 Ocak-15 Aralık tarihleri arasında "FETÖ üyeliği" suçundan aranması olan 18 şüpheli yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

