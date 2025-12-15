Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da jandarma yılbaşından bu yana FETÖ üyeliği suçundan aranan 18 şüpheliyi yakaladı

        Erzurum'da, jandarma ekiplerince yılbaşından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan aranan 18 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 15.12.2025 - 22:17 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:17
        Erzurum'da jandarma yılbaşından bu yana FETÖ üyeliği suçundan aranan 18 şüpheliyi yakaladı
        Erzurum'da, jandarma ekiplerince yılbaşından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan aranan 18 şüpheli yakalandı.

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 1 Ocak-15 Aralık tarihleri arasında "FETÖ üyeliği" suçundan aranması olan 18 şüpheli yakalandı.

