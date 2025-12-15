Erzurum Devlet Tiyatrosu kırsaldaki çocukları tiyatroyla buluşturmaya başladı

Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından kırsal kesimde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen “Perdede Oyun, Köyde Şenlik Var” projesinin ilk etkinliği, Pasinler ilçesine bağlı mahalledeki Alvar İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında okul ve çevresi bando takımı, balonlar, kuklalar, dev kukla ve yüz boyama etkinlikleriyle şenlik alanına dönüştürüldü.

Mahalle sokaklarından başlayan etkinlikte çocuklar, hayatlarında ilk kez tiyatro atmosferini yaşadı. Öğrenci ve velilerin katılımıyla sahnelenen Karagöz ve Hacivat oyunu, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Oyun öncesinde geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurları tanıtılarak çocuklara tiyatronun tarihi geçmişi hakkında bilgi verildi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Akın Berk Sağıroğlu, gazetecilere, çocukların yüzündeki mutluluğun kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Tiyatroyu daha çok kitaplardan okuyan, televizyonlardan izleyen çocuklarla temas edebilmenin önemine değinen Sağıroğlu, "Ülkemizin dört bir yanında seyircilerimizle çocuklarımızla buluşmak için devam ediyoruz. Bu ilk okulumuzdu, ilerleyen süreçte 100 köy okuluna çıkarmayı düşünüyoruz. Her okulumuza etkinlik sonrası Hacivat ve Karagöz sahnesi hediye edeceğiz. Çocukların biz gelmeden önce sürpriz yapıp okulu süslemesi, yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu gösterdi." diye konuştu.