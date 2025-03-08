Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Erzurum'da konuştu: (2)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin bir parçası olarak çalışma hayatımızı, istihdam politikalarımızı ve sosyal güvenlik sistemimizi daha adil, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için önemli adımlar atıyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı Erzurum İş Pozitif Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, geçmişte olduğu gibi gelecek yüzyılda da milletin gücüne ve desteğine ihtiyacın olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı hedeflerini anlatan Işıkhan, "Hiç şüphesiz, hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu kadın erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakı'nın güç birlikteliğiyle büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Ekonomimiz büyüdü, çalışma hayatımız gelişti, istihdam politikalarımız güçlü bir şekilde yeniden şekillendi ama biz biliyoruz ki sadece bugünü değil, yarını da inşa etmemiz gerekiyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin bir parçası olarak çalışma hayatımızı, istihdam politikalarımızı ve sosyal güvenlik sistemimizi daha adil, kapsayıcı ve güçlü bir yapıya kavuşturmak için önemli adımlar atıyoruz. Artık mesele sadece iş bulmak değil, meselenin özü, geleceğin işlerine bugünden hazırlanmak, iş gücümüzü değişen dünyaya uyumlu hale getirmek ve her vatandaşımızın emeğini değerlendireceği fırsatları oluşturmaktır."

Bu vizyon doğrultusunda geçen ay başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ulusal İstihdam Stratejisi’ni yayımladıklarını hatırlatan Işıkhan, istihdam politikalarını günün ihtiyaçlarına ve geleceğin dinamiklerine uygun şekilde tasarladıklarını kaydetti.

Işıkhan, politika içerikleriyle ilgili, "Dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği fırsatları değerlendiren, istihdamı artırırken sosyal koruma mekanizmalarını da harekete geçiren, özellikle gençleri, kadınları ve dezavantajlı grupları iş hayatına daha güçlü şekilde dahil eden istihdam politikaları belirledik. Ancak sadece politika üretmek yetmez. Biz 24 yıldır hamdolsun icraatın, sahaya ve kitlelere dokunan projelerin önemini bilen bir hükümetiz." ifadelerini kullandı. - "Ortaya çıkan bu dinamizmi görüyor ve çok mutlu oluyoruz" En son İŞKUR Gençlik Programı'nı başlatarak gençlerin eğitim hayatları devam ederken çalışma hayatıyla tanışmalarını sağladıklarını bildiren Işıkhan, şunları kaydetti: "Onlara kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmaları için destek veriyoruz. Üniversitelerde eğitim gören gençlerimiz, bu program sayesinde hem gelir elde ediyorlar hem de tecrübe kazanarak iş hayatına daha donanımlı bir şekilde katılacaklar. Yeni başlattığımız bu programa gençlerimizden büyük bir rağbet var. Türkiye genelinde 450 bine yakın gencimiz başvuru yapmış durumda. 2025'in sonunda 200 bin öğrencimiz bu programımızdan faydalanmış olacak. Dört yıl içinde ise Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyon gencimizi bu programdan faydalandıracağız. Gençlerin ve kadınların, milletimizin bu azmini gördükçe doğru hamlelerle hareket edildiğinde ortaya çıkan bu dinamizmi görüyor ve çok mutlu oluyoruz." Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Çalışma hayatında huzur ve verimlilik önemlidir, hem ekonomik büyüme için hem de toplumsal barışın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, iş yerlerinde mobbing ile mücadelede kararlıyız. Bu doğrultuda 2 gün önce işyerlerinde mobbinge yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışanların haklarını korumayı ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen bu genelgenin, bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin ve özellikle de Erzurum'un kadınları, istedikleri ve azmettikleri takdirde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı sizlerin yani çalışan ve üreten kadınların eseri olacaktır."