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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:09
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Palandöken'de 145, Nemrut'ta 138, Ergan'da 122, Konaklı'da 108, Sarıkamış'ta 102, Uludağ'da 100, Hakkari'de 81, Çambaşı'nda 74, Kartepe ve Zigana'da 73, Erciyes'te 70, Mersivan'da 69, Hesarek'te 67, Davraz'da 47, Kop Dağı ve Yıldız'da 45, Yalnızçam'da 40, Akdağ'da 30, Kandilli'de 22, Gevaş Abalı'da 19, Küpkıran'da 15 ve Murat Dağı'nda 8 santimetre kaydedildi.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 10.03.2025 En düşük En yüksek
        Kartalkaya ÇB 3 12
        Palandöken AB -3 4
        Nemrut AB -1 3
        Ergan AB 0 6
        Konaklı AB -3 4
        Uludağ AB 4 14
        Sarıkamış AB 5 6
        Hakkari AB -8 3
        Çambaşı AB 2 10
        Zigana GSY 12 19
        Kartepe P 8 19
        Erciyes AB 0 10
        Mersivan AB 5 13
        Davraz S 0 9
        Yıldız AB 2 11
        Kop AB 0 6
        Yalnızçam AB -12 7
        Akdağ AB 6 13
        Ilgaz PB 4 12

        (S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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