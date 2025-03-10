Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Palandöken'de 145, Nemrut'ta 138, Ergan'da 122, Konaklı'da 108, Sarıkamış'ta 102, Uludağ'da 100, Hakkari'de 81, Çambaşı'nda 74, Kartepe ve Zigana'da 73, Erciyes'te 70, Mersivan'da 69, Hesarek'te 67, Davraz'da 47, Kop Dağı ve Yıldız'da 45, Yalnızçam'da 40, Akdağ'da 30, Kandilli'de 22, Gevaş Abalı'da 19, Küpkıran'da 15 ve Murat Dağı'nda 8 santimetre kaydedildi.

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