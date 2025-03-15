Erzurum'da 3 gündür kayıp olan yaşlı adam aranıyor
Erzurum'da 3 gündür kayıp olan 82 yaşındaki kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Erzurum'da 3 gündür kayıp olan 82 yaşındaki kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde ikamet eden Şehzat Gevker, 12 Mart'ta yürüyüşe çıktı.
Yakınları, Gevker'in eve dönmemesi üzerine polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine kentte arama çalışması başlatıldı.
Yaşlı adamın şeker ve tansiyon hastası olduğu da ifade edildi.
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