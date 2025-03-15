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        Erzurum'da 3 gündür kayıp olan yaşlı adam aranıyor

        Erzurum'da 3 gündür kayıp olan 82 yaşındaki kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:48
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        Erzurum'da 3 gündür kayıp olan yaşlı adam aranıyor
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        Erzurum'da 3 gündür kayıp olan 82 yaşındaki kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde ikamet eden Şehzat Gevker, 12 Mart'ta yürüyüşe çıktı.

        Yakınları, Gevker'in eve dönmemesi üzerine polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

        İhbar üzerine kentte arama çalışması başlatıldı.

        Yaşlı adamın şeker ve tansiyon hastası olduğu da ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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