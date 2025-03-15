Erzurum'da 3 gündür kayıp olan yaşlı adam aranıyor

Yaşlı adamın şeker ve tansiyon hastası olduğu da ifade edildi.

Erzurum'da 3 gündür kayıp olan 82 yaşındaki kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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