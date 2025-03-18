Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, ayakkabı boyacıları ve tamircilerle iftarda buluştu

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçedeki ayakkabı boyacıları ve tamircilerle iftar programında bir araya geldi.

Boyacılar ve aileleri ile iftar açan Uçar, programa katılan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü iftar soframızda şehrimizde ayakkabı boyacılığı ve tamirciliği yapan kardeşlerimiz ve ailelerini misafir ettik. Ekmeğini alın teriyle kazanan emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyoruz." ifadesini kullandı.