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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:59
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 137, Palandöken'de 130, Çambaşı'nda 92, Konaklı'da 90, Nemrut'ta 89, Zigana'da 88, Kartalkaya'da 87, Erciyes'te 75, Sarıkamış'ta 71, Uludağ'da 56, Hakkari'de 46, Mersivan ve Kop'ta 37, Yalnızçam'da 35, Yıldız Dağı'nda 25, Kartepe'de 23, Davraz'da 20, Yedikuyular'da 18 ve Ilgaz'da 9 santimetre kaydedildi.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 20.03.2025 En düşük En yüksek
        Ergan KY -11 -5
        Palandöken KY -10 -2
        Çambaşı YKY -5 -3
        Konaklı KY -9 -1
        Nemrut YKY -2 0
        Zigana GSY 12 19
        Kartalkaya HKY -12 -6
        Erciyes KY -11 -7
        Sarıkamış KY -5 1
        Uludağ HKY -7 -3
        Hakkari YKY -8 -2
        Mersivan KY -6 1
        Kop KY -9 -2
        Yalnızçam KY -6 3
        Yıldız Dağı KY -8 -2
        Kartepe HKY -6 -1
        Davraz R -10 -3
        Ilgaz KY -9 -5

        (KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, R: Rüzgarlı)

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