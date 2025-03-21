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        Erzurum'da demirci esnafının 40 yıllık cami mirasına, nesiller boyu sahip çıkılıyor

        Erzurum'da demirci esnafının 40 yıllık mirası olan Demirciler Camii, onu inşa eden ustaların çocukları tarafından yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:17
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        Erzurum'da demirci esnafının 40 yıllık cami mirasına, nesiller boyu sahip çıkılıyor
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        Erzurum'da demirci esnafının 40 yıllık mirası olan Demirciler Camii, onu inşa eden ustaların çocukları tarafından yaşatılıyor.

        Yakutiye ilçesinde sanayi işletmelerinin bulunduğu bölgede esnaflık yapan demirci ustaları, bölgede ihtiyaç duyulması nedeniyle 1985 yılında aralarında topladıkları parayla camii inşa ettirdi.

        O dönem Demirciler Camii adıyla ibadete açılan 40 yıllık camide, bugüne kadar birçok kez tadilat ve genişletme çalışmaları yapıldı.

        Camiyi yaptıran demirci ustalarının çocukları da babalarının manevi mirası ibadethaneyi ayakta tutmak için el ele veriyor. Caminin tüm ihtiyaçlarını birlikte karşılayıp nesiller boyu bu mirası yaşatmak isteyen demirci esnafı, boş zamanlarında caminin tadilat işlerini de kendileri yapıyor.

        - "Bizden sonra da gelen nesil bu camiyi yaşatacak"

        Demirciler Camii Mütevelli Heyet Başkanı Davut Tar, 3 kuşaktır demirci olduklarını söyledi.

        Caminin temelinin atıldığı 1985 yılında çocuk olduğunu ifade eden Tar, şöyle konuştu:

        "Burada eskiden sadece demirciler esnafı vardı. Şu an farklı sektörlerden de işletmeler var ama o dönemlerde tüm esnaf demirciydi. Buranın ayakta durmasında bölge esnafının büyük katkısı var. Allah onlardan razı olsun. Cami şu ana kadar 3 defa şekil değiştirdi. Hem içten hem dıştan yenilikler yapıldı. Bu çalışmalara bizler de katılıyoruz. Bazen işimizi bırakıp geliyoruz, bazen boş kaldığımız zaman geliyor, her şeyi Allah rızası için yapıyoruz. İnsanların daha güzel bir ortamda ibadet etmeleri için çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla el birliği ile imkanlarımız doğrultusunda devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bizden öncekiler burayı hem yaptı hem tadilatlarına devam etti. Babalarımız ve abilerimizden sonra şimdi biz devam ettiriyoruz. Bizden sonra da gelen nesil bu camiyi yaşatacak."

        - "Birlik olup bu camiyi yaptılar"

        Enes Laçin ise caminin demirciler esnafı için özel bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Ben ilkokul çağlarındayken cami yapıldı. Rahmetli babam, eski demirciler derneğinin üyelerindendi. Caminin yapımı için ellerinden geleni yaptılar. Bizler de çocukları olarak buna devam ediyoruz. Bu şekilde biz de çocuklarımıza bu hizmeti bırakacağız. Burada babalarımızın emekleri ve çabaları vardı. Burada birlik olup bu camiyi yaptılar. Ustalarımız bira araya gelip önce camiyi büyüttüler, sonra minaresini yaptılar. Biz de çocukları olarak gereken kısımları yeniledik. Allah razı olsun tüm cemaatimizden." diye konuştu.

        Her yıl gerekli tadilatların yapıldığını söyleyen Laçin, kömürle ısınan caminin doğal gaza geçmesi için de gereken çalışmaları yaptıklarını anlattı.

        Caminin 28 yıllık imamı Mustafa Vural da caminin farklı bir maneviyatı olduğunu belirterek, "Bu caminin mekanı temiz . Bu mekan, demircilerin şahsi öz malıydı. Yapılırken de çok özenle yapılmış. Herkes Allah rızası için destek vermiş ve ihlasla yapılmış. Demirciler burayı kendi evlerinden kendi mallarından ayrı görmüyorlar. Harcama yaparken de böyle yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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