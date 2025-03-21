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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:38
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 137, Konaklı'da 100, Nemrut'ta 92, Kartalkaya ve Çambaşı'nda 87, Erciyes ve Zigana'da 85, Sarıkamış'ta 71, Uludağ'da 55, Hakkari'de 45, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 35 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 21.03.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken KY -9 -6
        Ergan KY -9 -2
        Konaklı KY -9 -4
        Nemrut KY -7 -2
        Kartalkaya PB -11 1
        Çambaşı KY -7 -2
        Erciyes S -12 -4
        Zigana GSY 12 19
        Sarıkamış KY -7 -2
        Uludağ AB -8 1
        Hakkari KY -10 -4
        Yıldız Dağı HKY -3 1
        Yalnızçam KY -4 -2

        (KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, AB: Az bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

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