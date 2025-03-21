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        Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapanlara para ceza kesildi

        Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde dron destekli yapılan denetimde çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgede kayak yapan 2 kişiye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:14
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        Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapanlara para ceza kesildi
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        Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde dron destekli yapılan denetimde çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgede kayak yapan 2 kişiye para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde vatandaşların can güvenliğini korumak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

        Ekiplerce kayak merkezinde dron destekli yapılan denetimlerde, Valiliğin genel emri kapsamında çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan 2 kişiye para cezası kesildi.

        Jandarma, kayak sezonu boyunca merkezdeki denetimlerini sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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