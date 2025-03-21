Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapanlara para ceza kesildi
Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde dron destekli yapılan denetimde çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgede kayak yapan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde dron destekli yapılan denetimde çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgede kayak yapan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde vatandaşların can güvenliğini korumak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ekiplerce kayak merkezinde dron destekli yapılan denetimlerde, Valiliğin genel emri kapsamında çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan 2 kişiye para cezası kesildi.
Jandarma, kayak sezonu boyunca merkezdeki denetimlerini sürdürecek.
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