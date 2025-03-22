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        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 71. haftada da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:47
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        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 71. haftada da sürdürdü.

        Kent merkezindeki Lalapaşa Camii önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

        Çiftçi, İsrail'in binlerce insanı öldürdüğünü belirterek, "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bunca vahşete rağmen canlarıyla, kanlarıyla, imanlarıyla mücadele eden her yıkımın karşısında Allah'a tam teslimiyet gösteren Gazze halkının üzerine olsun." dedi.

        Her cumartesi İsrail'i protesto ettiklerini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "İsrail ateşkeste vermiş olduğu sözünü bozdu. Yalanları dosta düşmana ayan olan, şantajları ve tehditleri sosyal medyaya düşen, iftiraları çarşaf çarşaf ortaya çıkan lanetli topluluğun sözünü tutmaması, bizi şaşırtmadı. Ateşkesin zulmü ve işgali bitirmediğini, Mescid-i Aksa'da namaz kılanların namazlarının silah dürtmeleriyle bozulduğunu, Batı Şeria'da her gün evleri ellerinden alınan, mahalleleri yıkılan, keskin nişancı hedefiyle öldürülen Filistinlilerin olduğunu anlamadık mı? Gazze'den cennete giden yolun trafiği bu kadar yoğunken Müslümanlar olarak cehennem yolunu doldurmaktan korkmalıyız. Hatta bu zayıf imanımızın son nefesimize kadar sürmeyebileceğini düşünüp korkudan titremeliyiz."

        Yapılan konuşmanın ardından Gazze için dua edildi.

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