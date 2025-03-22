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        Short Track Türkiye Şampiyonası'nda yarışlar başladı

        Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonasında yarışlar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 21:42 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:53
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        Short Track Türkiye Şampiyonası'nda yarışlar başladı
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        Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonasında yarışlar başladı.

        Palandöken 2000'lik Buz Hokey Salonu'ndaki organizasyona Erzurum, İstanbul, Ankara, Samsun ve Kocaeli'den 38 kulüp ile 1 ferdi, 113 sporcu katılıyor.

        Şampiyona yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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