Short Track Türkiye Şampiyonası'nda yarışlar başladı

Palandöken 2000'lik Buz Hokey Salonu'ndaki organizasyona Erzurum, İstanbul, Ankara, Samsun ve Kocaeli'den 38 kulüp ile 1 ferdi, 113 sporcu katılıyor.

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