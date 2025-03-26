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        Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı kutlandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü çeşitli programlarla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:54 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:54
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        Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı kutlandı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü çeşitli programlarla kutlandı.

        Efkan Ala Kültür Merkezi'nde başlayan programda, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi konuşma yaptı.

        Oltu'da çekilen "Bir Avuç Türk" adlı belgesel ile devam eden programda, Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurtuluş mücadelesi gösterisi, Oltu Belediyesi bar ekibi ata barı gösterisi, Oltu Halk Eğitim Merkezi vokal grubunca türkü dinletisi yapıldı.

        Efkan Ala Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın ardından Oltu halkı, meşale alayı ve mehteran grubu eşliğinde sokaklarda yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş, Kale Meydanında havai fişekler ve halay ile sonlandı.

        Program, meşale alayı ve yürüyüş ile Kale Meydanında havai fişek gösterisi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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