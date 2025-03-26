Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı kutlandı

Erzurum'un Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü çeşitli programlarla kutlandı.

Efkan Ala Kültür Merkezi'nde başlayan programda, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi konuşma yaptı.

Oltu'da çekilen "Bir Avuç Türk" adlı belgesel ile devam eden programda, Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurtuluş mücadelesi gösterisi, Oltu Belediyesi bar ekibi ata barı gösterisi, Oltu Halk Eğitim Merkezi vokal grubunca türkü dinletisi yapıldı.

Efkan Ala Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın ardından Oltu halkı, meşale alayı ve mehteran grubu eşliğinde sokaklarda yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş, Kale Meydanında havai fişekler ve halay ile sonlandı.

Program, meşale alayı ve yürüyüş ile Kale Meydanında havai fişek gösterisi ile sona erdi.