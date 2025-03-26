Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:38 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Erzurum’un Horasan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Adem Yılkan (43) idaresindeki 04 ABA 827 plakalı otomobil, Aktaş Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Yunus Özden (36) yönetimindeki 28 ABR 177 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada Ömer Yılkan (59) hayatını kaybetti, sürücüler Yunus Özden ve Adem Yılkan ile Hatun Yılkan (62) yaralandı.

        Durumları ağır olan sürücüler Yılkan ve Özden, Horasan Devlet Hastanesine, Hatun Yılkan ise Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı kutlandı
        Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı kutlandı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de...
        Jandarma 3 yıldır firari olan hükümlüyü Kocaeli'nde yakaladı
        Jandarma 3 yıldır firari olan hükümlüyü Kocaeli'nde yakaladı
        Palandöken'de JAK timleri bu sezon 1349 olaya müdahale etti
        Palandöken'de JAK timleri bu sezon 1349 olaya müdahale etti
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzurum'da konuştu:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzurum'da konuştu: