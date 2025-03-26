Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Erzurum’un Horasan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Adem Yılkan (43) idaresindeki 04 ABA 827 plakalı otomobil, Aktaş Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Yunus Özden (36) yönetimindeki 28 ABR 177 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Ömer Yılkan (59) hayatını kaybetti, sürücüler Yunus Özden ve Adem Yılkan ile Hatun Yılkan (62) yaralandı.
Durumları ağır olan sürücüler Yılkan ve Özden, Horasan Devlet Hastanesine, Hatun Yılkan ise Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı.
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