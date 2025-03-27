Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Taşan, Erzurum'da incelemelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Taşan, Erzurum'da incelemelerde bulundu.

Kentte Çocuk Destek Merkezi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çocuklarla bir araya gelen Taşan, burada pasta yapımı ve tenis etkinliklerine katıldı.

Kuruluşlarda kalan çocuklarla buluşan Taşan, daha sonra mutfakları, yangın tüplerini ve hijyen koşullarını denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çeşitli ev ve saha gezileri de yaşan Taşan, Erzurum'daki sosyal yardım projelerinin güçlendirilmesi için gereken her türlü desteğin devam edeceğini belirtti.

Taşan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da eşlik etti.