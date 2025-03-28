Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 19:24 Güncelleme: 28.03.2025 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        I.T'nin (30) kullandığı 25 LL 705 plakalı otomobil, Göksu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü I.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Bodrum'da ilk 11'ler belli oldu!
        Bodrum'da ilk 11'ler belli oldu!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin'in 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, doğum günü...
        Bakan Tekin'in 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, doğum günü...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da sporcularla bayramlaştı:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da sporcularla bayramlaştı:
        Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Tekin'in 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, doğum günü...
        Bakan Tekin'in 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, doğum günü...