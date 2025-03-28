Erzurum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
I.T'nin (30) kullandığı 25 LL 705 plakalı otomobil, Göksu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü I.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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