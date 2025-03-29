Erzurum'da jandarma bayramda 1554 personelle trafik güvenliğini sağlayacak

Ekipler, bayram tatili boyunca şehirler arası ve mahalle yollarında alkol, hız, kış lastiği kullanımı ve emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların Ramazan Bayramı'na huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri artırıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1554 personel, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde güvenli ulaşım için görev yapacak.

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