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        Erzurum'da jandarma bayramda 1554 personelle trafik güvenliğini sağlayacak

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1554 personel, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde güvenli ulaşım için görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:33 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:33
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        Erzurum'da jandarma bayramda 1554 personelle trafik güvenliğini sağlayacak
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        Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1554 personel, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde güvenli ulaşım için görev yapacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların Ramazan Bayramı'na huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri artırıldı.

        Ekipler, bayram tatili boyunca şehirler arası ve mahalle yollarında alkol, hız, kış lastiği kullanımı ve emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirecek.

        Sürücülerin güvenli sürüş kuralları konusunda da bilgilendirileceği denetimlerde, 30 Mart-6 Nisan tarihlerinde 1554 personel sorumluluk bölgesindeki noktalarda görev alacak.

        Galeri
        Galeri

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