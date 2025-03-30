Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DJ 6896 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Pasinler kara yolunda refüje çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ile polis trafik ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki 2 kişi, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kara yolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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