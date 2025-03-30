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        Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:42 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:50
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        Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DJ 6896 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Pasinler kara yolunda refüje çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ile polis trafik ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araçtaki 2 kişi, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kara yolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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