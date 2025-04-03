Erzurum'daki sarıçam ormanlarının bir kısmı sisle kaplandı
Erzurum'daki sarıçam ormanlarının bir kısmı, sağanak sonrası sisle kaplandı.
Erzurum'daki sarıçam ormanlarının bir kısmı, sağanak sonrası sisle kaplandı.
Kent genelinde birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak sonrası bazı bölgelerde sabah saatlerinde sis oluştu.
Şenkaya ilçesine bağlı Değirmenlidere Mahallesi mevkisindeki sarıçam ormanlarının bir kısmı sisle kaplandı.
Dronla görüntülenen kısmen sisle kaplı Oltu-Göle kara yolundaki ormanlarda güzel manzara oluştu.
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