Erzurum'da iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Kopal Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi yaralandı.

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.