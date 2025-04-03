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        Erzurum'da iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

        Erzurum'un Karaçoban ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 22:28 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:28
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        Erzurum'da iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
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        Erzurum’un Karaçoban ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

        Kırsal Kopal Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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