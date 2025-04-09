Erzurum'da kuvvetli rüzgar sonucu binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu

Polis ekipleri olası zararlara karşı önlem alırken, itfaiye ekipleri de hasar oluşan yerlerde onarım yaptı.

Yıldızkent semtinde binanın çatısından uçan sac ve direkler, yaklaşık 100 metre ileride Çat Yolu TOKİ'ler içerisinde park halindeki aracın üzerine düştü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yan yatan araçta hasar oluştu.

Kentte farklı noktalarda etkili olan rüzgar, elektrik ve trafik ışık direkleri ile reklam panolarını da devirdi.

Kentte saat 16.30 sularında etkili olmaya başlayan kuvvetli rüzgar sonucu çok sayıda bina, iş yeri ve okulun çatısı uçtu. Rüzgarın etkisiyle uçan çatılar, araçlarda hasara yol açtı.

Erzurum'da, kuvvetli rüzgar sonucu çok sayıda binanın çatısı uçtu, araçlarda hasar oluştu ve devrilen ağacın altında kalan çocuk yaralandı.

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