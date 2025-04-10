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        Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde 1000. nakil gerçekleştirildi

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1000. organ naklinin yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:34 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:34
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        Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde 1000. nakil gerçekleştirildi
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        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1000. organ naklinin yapıldığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirilen organ nakilleriyle dikkati çeken Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, alanında uzman ekip, modern tıbbi altyapı ve sürekli gelişen teknik donanımıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

        Başta karaciğer ve böbrek nakilleri olmak üzere birçok başarılı operasyona imza atan merkezde, 1000. organ nakli gerçekleştirildi.

        Merkez, sadece Doğu Anadolu Bölgesi'ne değil, Türkiye'nin dört bir yanından ve çevre ülkelerden gelen hastalara da hizmet veriyor.

        Bugüne kadar yüzlerce hastaya umut olan merkeze, başarısını kutlamak için ziyarette bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yapılan karaciğer nakliyle 1000 rakamına ulaşan ekibi tebrik etti.

        Merkezde organ nakli yapılan hastaları da ziyaret eden Hacımüftüoğlu, açıklamasında, bu başarının arkasında özveriyle çalışan sağlık personeli ve organ bağışı konusunda duyarlılık gösteren vatandaşların olduğunu belirtti.

        Organ bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayan Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Bağış bilincinin artması, daha fazla hayatın kurtulmasına olanak tanıyacak. Merkezimiz, 1000. nakil operasyonunun ardından hizmet kalitesini daha da artırarak, ileri teknolojilerle donatılmış altyapısıyla Türkiye'nin sayılı organ nakli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Bu konuda merkezimize gereken desteği fazlasıyla sağlayacağız. Bölgeye ve ülkeye sağlık alanında değer katmaya devam eden hastanemiz ve merkezimizle birlikte bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum."

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