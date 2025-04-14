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        Erzurum'da minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

        Erzurum'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:38 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:06
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        Erzurum'da minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
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        Erzurum'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        Adem Semiz idaresindeki 25 BB 466 plakalı yolcu minibüsü, Oltu ilçesine bağlı Başbağlar Mahallesi’nde şarampole devrildi.

        Kazada minibüsteki 12 yolcu ve sürücü Adem Semiz yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

        Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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