Erzurum'da minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
Erzurum'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Erzurum'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Adem Semiz idaresindeki 25 BB 466 plakalı yolcu minibüsü, Oltu ilçesine bağlı Başbağlar Mahallesi’nde şarampole devrildi.
Kazada minibüsteki 12 yolcu ve sürücü Adem Semiz yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.
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