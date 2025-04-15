Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Erzurum'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:42 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Abdulsamet İ'nin kullandığı 34 EZ 0764 plakalı otomobil ile Tolga Y. idaresindeki 25 TT 572 plakalı ticari taksi, Terminal Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada ticari taksi sürücüsü ile beraberindeki Alican Y. ve Gülgikar İ. yaralandı.

        Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Gülgikar İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Şehidin son isteği yerine getirildi, köyünde toprağa verildi
        Şehidin son isteği yerine getirildi, köyünde toprağa verildi
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Tokyürek, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Tokyürek, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
        Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer'den Turizm Haftası mesajı
        Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer'den Turizm Haftası mesajı
        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Erzurum'da
        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Erzurum'da
        Şehit Tokyürek'in naaşı Erzurum'a getirildi
        Şehit Tokyürek'in naaşı Erzurum'a getirildi
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tokyürek'in...
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tokyürek'in...