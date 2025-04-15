Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Erzurum'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Abdulsamet İ'nin kullandığı 34 EZ 0764 plakalı otomobil ile Tolga Y. idaresindeki 25 TT 572 plakalı ticari taksi, Terminal Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada ticari taksi sürücüsü ile beraberindeki Alican Y. ve Gülgikar İ. yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Gülgikar İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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