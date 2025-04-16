Palandöken'de kayak sezonu sona erdi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, geçen yıl kasım ayı sonunda başlayan kayak sezonu sona erdi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, kayak sezonu 28 Kasım'da başladı.

Yurt içinden ve dışından çok sayıda misafiri ağırlayan merkezde, havaların ısınmasıyla kayak sezonu dün itibarıyla tamamlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ tarafından işletilen merkezde, yaz boyunca yeni sezon için hazırlık yapılacak.

- Sezon boyunca sıkı güvenlik önlemleri alındı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, sezon boyunca misafirlerin sorunsuz tatil yapmaları için sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Bu süreçte jandarmanın devriye ve denetleme çalışmalarında, çığ tehlikesi bulunan yasaklı alanda kayak yapan ya da kask takmayan 37 kişiye ceza kesildi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, zorlu hava koşullarında yön kaybı gibi sebeplerden dolayı mahsur kalan 651 kişiyi kurtardı.