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        Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:58 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:58
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        Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen kadının cenazesi defnedildi
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        Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde dün eşi Ali Osman Buzlak (21) tarafından boğularak öldürülen Hatice Agcakale Buzlak (24) için Narmanlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Hatice Agcakale Buzlak'ın annesi Emine Gürgen, yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile vatandaşlar katıldı.

        Anne Gürgen, kızının tabutunun başında kadın cinayetlerinin durdurulması için çağrı yaparak, "Benim çocuğumun hakkını alın, hakkını bırakmayın. Çocuğum toprağı hak etmiyor." dedi.

        Anne Gürgen ve yakınları helallik istendiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

        Hatice Agcakale Buzlak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        - "İnsanlık olarak çok acı duyuyoruz"

        Erzurum Barosu Başkanı Mesut Öner, cenaze töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 yıllık bir avukat olarak birçok dosyaya baktığını, üzülerek kadına yönelik şiddet olayıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

        Aileye sabır dileğinde bulunan Öner, "Bu olaylar maalesef tekrar etmeye devam ediyor. Bununla ilgili önleyici tedbirler alınmasına rağmen maalesef tekrarlarını hep görmeye devam ediyoruz. İnsanlık olarak çok acı duyuyoruz. Çünkü bir anne, gecenin üçünde, uykunun en değerli anında evladının ağlaması ile uyanıp ona sevgiyle emziren bir kadın, böyle bir şiddete maruz kalabilir mi? Hem dinimizin hem toplumumuzun ve kültürümüzün değer atfettiği kadına karşı böyle bir şiddetle karşı karşıya kalmak toplum vicdanını hakikaten büyük şekilde zedelemektedir." diye konuştu.

        Öner, Erzurum Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu olarak konuyla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi adına çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde dün araç içerisinde Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar girişiminde bulunmuştu.

        Tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Buzlak, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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