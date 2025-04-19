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        Erzurum'da park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

        Erzurum'da park halindeyken yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:37
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        Erzurum'da park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
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        Erzurum'da park halindeyken yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

        Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde, gece park halindeki 45 PY 213 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı.

        Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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