Erzurum'da park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
Erzurum'da park halindeyken yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.
Erzurum'da park halindeyken yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.
Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde, gece park halindeki 45 PY 213 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
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